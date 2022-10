Lörrach 50 000 Objekte ziehen um

10 000 Bilder

Besonders wichtig: die Umzugstruppe der Spedition Fröhde. Acht gut gelaunte Männer, eine „Multi-Kulti-Truppe“, wie einer von ihnen lachend sagt, hieven alte Schränke, Steinfiguren, Fahrräder, Eisenobjekte, Schilder, Kisten, Kästen oder auch mal einen alten Kinderwagen aus den 50er Jahren in den Lkw. Stets mit Argusaugen von den Fachleuten vor Ort überwacht.

Letztere übernehmen die zeitaufwändige Sichtung und Verladung tausender Bilder und Zeichnungen. Restauratorin Valeria Scholz beugt sich über ein Porträt aus dem 19. Jahrhundert, wischt fast zärtlich den Staub vom Goldrahmen, stochert vorsichtig Staubflusen aus den Zwischenräumen. Jedes Bild muss begutachtet, gesäubert und dann je nach Fragilität und Wertigkeit in Luftpolsterfolie verpackt, verklebt, gekennzeichnet und verladen werden. Unter den Kunstobjekten sind immerhin Kostbarkeiten mit Goldstuckrahmen, zerbrechliche Glasfenster oder ein hochkarätiges Werk von Gabriele Münter, erläuter die Sammlungskuratorin.

Neue Rollregale

Immer wieder telefoniert sie mit ihrem Kollegen Arne Gentzsch, der im neuen Depot den nächsten Lkw erwartet. Fast 50 wurden bisher ausgeladen. Der Unterschied der beiden Standorte ist augenscheinlich. Besonders willkommen: In den sauberen Gängen, hinter klar beschrifteten Türen warten neue Rollregale darauf, befüllt zu werden. So lässt es sich platzsparend dichter stapeln, die Objekte sind leichter einsehbar und für Ausstellungen herausnehmbar. „Vorher waren einige Objekte in irgendwelchen, schwer erreichbaren Regalen versteckt. Manchmal komme ich selbst ins Staunen, was für Schätze bei uns Schlummern“, sagt Arne Gentzsch. Dann zieht er die Schublade eines Schranks auf: Ordentlich reihen sich hier alte Pistolen aneinander. Im Schrank vis à vis stehen wohlsortiert glänzende Laeuger-Keramiken. Im Raum „Zoologie“ sind ausgestopfte Vögel und Säugetiere zu sehen. Große und wertige Gemälde können jetzt hängend in ausziehbaren Rollgittern sicher aufbewahrt werden.

„Schatzkästlein“ nennen die Museumsmitarbeiter die ca. 1 800 Quadratmeter große Aufbewahrungsfläche im neuen Depot. Hinzu kommen aber noch Flächen für Büros oder Werkstätten, in denen weitere Objekte gelagert oder restauriert werden.

Das „Schatzkästlein“

Das Depot hat zwar keine Klimaanlage, dafür aber eine weniger energieverbrauchende Lüftungsanlage. Angestrebtes Ziel ist eine Raumtemperatur zwischen 17 und 24 Grad und eine durchschnittliche Luftfeuchte von 50 Prozent, erläutert der Depotleiter.

Angelieferte Objekte durchlaufen zunächst eine Klimaschleuse und kommen je nach Beschaffenheit erst mal in Quarantäne. „Wir wollen ja keinen Holzwurm oder Motten einschleppen“, so Gentzsch. So manches Gemälde oder Möbelstück muss sich erst mal akklimatisieren. Sind die Temperaturunterschied zu krass, könnte beispielsweise Lack absplittern.

Ein Lieblingsobjekt hat Arne Gentzsch nicht. „Man entdeckt aber immer wieder neue Objektgruppen. Und je mehr ich beim Einlagern über die erfahre, desto spannender wird es.“

Rund 14 Kilometer absolviert er täglich im Depot – „Sport ist da derzeit echt nicht drin“, sagt er lachend.