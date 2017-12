Lörrach 54er-Linie ein „Expressbus“

Lörrach (mek). Oberbürgermeister Jörg Lutz hat sich am Donnerstag im Gemeinderat zu den unter anderem von Hauingens Ortsvorsteher Günter Schlecht (SPD) und Sabine Schumacher (Linke) erhobenen Vorwürfen geäußert, die neue Buslinie 54 von Kandern zum Bahnhof Brombach halte nicht in Haagen oder Hauingen. Die neue Regio-Buslinie mit dem Namen „Sausenberger“ sei ein „Expressbus“, sagte Lutz. Der Name bezieht sich zum einen auf die Kanderner Sausenburg. Gewollt sind aber laut der Namensjury auch die Anklänge an „über den Berg sausen“. Denn genau das soll die neue Buslinie: In 21 Minuten bringt sie die Fahrgäste über den Wittlinger Berg von Kandern nach Brombach und auch wieder zurück.

Zusätzliche Haltestellen würden die schnelle Verbindung bremsen, argumentierte Lutz. Zudem könne die Einführung weiterer Haltepunkte in den Ortsteilen ähnliche Begehrlichkeiten in Kandern wecken, so der Oberbürgermeister.

Gleichwohl versprach Lutz, die Anregungen „mitzunehmen“.