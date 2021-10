Lörrach 76 Künstler – 76 Werke

Von Beatrice Ehrlich

Lörrach. Der Bezug zur Corona-Pandemie ist beabsichtigt: Gewissermaßen als Echo auf die im vergangenen Jahr ausgefallene Ausstellung zum Thema „Distanz“ will Kuratorin Ellen Mosbacher die aktuelle Werkschau der drei Kunstvereine aus Weil am Rhein, Schopfheim und Lörrach verstanden wissen. Unter dem Motto „Was zählt?!“ werden Standpunkte in einer Zeit sichtbar, in der so manches Weltbild ins Wanken gekommen ist. Die Künstler aus den drei Kunstvereinen stellen erstmals gemeinsam im Dreiländermuseum aus. Damit bekommt die seit Jahren verankerte Kooperation zwischen dem VBK Lörrach und dem Museum eine neue Dimension, zur Freude von Museumsleiter Markus Moehring: „Das zeigt, wie lebendig die Kunstszene in der Region ist“, hebt er hervor.