Der Chor des Theologischen Seminars St. Chrischona (TSC) spielt am Samstag, 30. November, sein erstes Adventskonzert in der Stami (Stadtmission) Lörrach, Wiesentalstraße 27. Es ist eines von mehreren Konzerten dieses über die regionalen Grenzen hinaus bekannten Chors, der mehr als 80 Sänger und Musiker vereint, heißt es in der Ankündigung. Das diesjährige Konzert steht unter dem Motto „Joy to the World“, das mit Liedern der unterschiedlichsten Musikstile leidenschaftlich präsentiert wird. Die Evangelische Stadtmission Lörrach lädt zu diesem Höhepunkt ihres 150-jährigen Bestehens ein. Der Eintritt ist frei – aber es wird die Möglichkeit gegeben, eine Kollekte für das Theologische Seminar Chrischona, dem die Gemeinde seit ihrer Anfangszeit eng verbunden ist, einzulegen. Das Konzert beginnt um 19 Uhr; Saalöffnung ist ab 18.15 Uhr. Anschließend ist die Gelegenheit zur Begegnung bei Punsch und Snacks, heißt es in der Ankündigung. Das zweite Konzert findet am Samstag, 7. Dezember, 17 Uhr, auf dem Chrischona-Berg statt.