„Mit bissigem Humor und erfrischender Respektlosigkeit ziehen die vier singend wie sprechend alles durch den Kakao, was ihnen in den Weg gerät. Und so entsteht aus Parodien, Wortspielen und einem Quäntchen Klamauk eine unwiderstehliche Mischung, die zugleich unterhaltsam ist und doch den Puls der Zeit erfühlt“, so die Ankündigung.

Für „Alles richtig gemahct“ stellt die Truppe aus dem hohen Norden nichts weniger als „gewaltfreies Singen“, „genderneutrales Tanzen“ und „nachhaltigen Blödsinn“ in Aussicht, heißt es.