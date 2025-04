Lörrach: A Filetta gastiert beim Stimmen-Festival

Archaisch und gegenwärtig

Die sechs Stimmen, allesamt tief in der korsischen Polyphonie verwurzelt, entfalten am am Freitag, 27. Juni, 20 Uhr, in der Christuskirche einen Klangraum, der zugleich archaisch und unerwartet gegenwärtig wirkt, schreiben die Veranstalter. Im Programm „In voce è detti“ verbinden sich traditionelle korsische Gesänge mit Werken aus Film und Theater, darunter Stücke für Bruno Coulais’ Filmmusiken, für Choreografien von Sidi Larbi Cherkaoui und Vertonungen antiker Tragödien. Auch neuere geistliche und weltliche Stücke finden hier ihren Platz – Werke, die aus der langen Auseinandersetzung mit dem Wort, mit Raum, Atem und Resonanz entstanden sind. Die Poesie dieser Musik liegt nicht im Ornament, sondern in der Klarheit ihrer Setzungen, so die Veranstalter. Sie verweigere sich dem Kitsch und entfalte gerade dadurch ihre emotionale und ästhetische Tiefe.

