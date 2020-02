Lörrach A98-Anschluss Lörrach-Mitte gesperrt

Der Verkehr aus Richtung Basel/Weil, der nach Lörrach oder ins Wiesental will, wird an der gesperrten Anschlussstelle Lörrach-Mitte vorbei zur Anschlussstelle Lörrach Ost geleitet, so das Regierungspräsidiums Freiburg (RP). Der Verkehr aus Richtung Rheinfelden wird an der Anschlussstelle Lörrach-Ost auf die Sperrung der Anschlussstelle Lörrach-Mitte hingewiesen und in Lörrach Ost von der A98 heruntergeführt.

Laut RP muss ein Schaden an einem Geländer in der Abfahrt repariert und die Fahrbahndecke bei der Brücke über die Wiese saniert werden. Die Sperrung werde zudem genutzt, um weitere Unterhaltungsarbeiten am Straßenkörper im Strecken- und Anschlussstellenbereich sowie Gehölz- und Reinigungsarbeiten durchzuführen. Die Arbeiten seien bereits Mitte Februar begonnen worden, mussten aber wegen des Sturms „Sabine“ eingestellt werden. Um die Verkehrsteilnehmer möglichst wenig zu belasten, werde nachts gearbeitet, so das Regierungspräsidium.