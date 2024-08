Lörrach: Abriss und Neubau sind keine Option

Wie sieht es andernorts aus?

Venedey ging auf die Situation in anderen Städten ein. Besonders in jenen mit großen Kriegsschäden entstanden in den 1960er Jahren moderne Rathäuser, etwa in Stuttgart, Pforzheim oder Kaiserslautern. Auch in Lörrach sei in dieser Zeit manche alte Häusersubstanz, etwa wo heute das Galeria-Kaufhaus steht, abgerissen worden. Auch der „Storchen“ am Alten Markt oder das Migros/Rewe-Areal wurden mit modernen Häusern überbaut, ergänzte OB Lutz.

Reicht der Platz im jetzigen Rathaus?

Eine Teilnehmerin wollte wissen, ob der Platz in dem 48 Jahre alten Rathaus überhaupt ausreichen würde. Venedey berichtete, dass beim Neubau zwei ganze Etagen gewissermaßen „auf Zuwachs“ geplant worden seien.

Und Jörg Lutz ergänzte, dass sich gerade in den vergangenen Jahren die Arbeitsverhältnisse total geändert hätten. „Das fängt beim Homeoffice an und geht bis zur zunehmenden Digitalisierung“, sagte der Oberbürgermeister. Heute hätte nicht mehr jeder Mitarbeiter einen festen Arbeitsplatz. Digitale Akten stünden im ganzen Haus zur Verfügung, man brauche also keinen Aktenschrank im eigenen Zimmer mehr, so Lutz weiter.