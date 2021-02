Lörrach Abschied für Juliane Rupp

Lörrach. Die Friedens- und die Salzertgemeinde verabschieden sich am Wochenende von Pfarrerin Juliane Rupp, die in den vergangenen zwei Jahren ihren Probedienst in den beiden Lörracher Gemeinden absolviert hat. Aufgrund der besonderen Umstände der Pandemie laden die Gemeinden zu drei verschiedenen Gottesdiensten ein. Am Samstag, 27. Februar, um 18 Uhr kann man sich online zum Gottesdienst per Zoom-Videokonferenz zuschalten. Die Zugangsdaten finden sich unter www.friedensgemeinde- loerrach.de. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es Gelegenheit für kurze Grußworte.