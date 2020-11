Lörrach Abschied vom „Eli“ nach 130 Jahren

Von Peter Ade

Lörrach. In der Blütezeit des Ordens arbeiteten bis zu 50 Schwestern in der Klinik. Sie waren überwiegend in der Krankenpflege, aber auch in der Verwaltung und in Funktionsbereichen tätig. „Seit etlichen Jahren haben wir leider keine Neuzugänge mehr“, bedauert Schwester Anemunda Weh als Leiterin des Lörracher Konvents im Gespräch mit unserer Zeitung. So ist die Zahl der Schwestern auf fünf zurückgegangen. Eine von ihnen arbeitet noch „auf Station“.