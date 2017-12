Lörrach Adventsfeier bei „leben+wohnen“

Lörrach. Der Verein für Menschen mit Körperbehinderung – Spastikerverein Kreis Lörrach und „leben+wohnen“ veranstalten auch in diesem Jahr eine gemeinsame Adventsfeier für Menschen mit und ohne Behinderung. Die Veranstaltung am Samstag, 16. Dezember, von 14.30 bis 17.30 Uhr in der Turnhalle Tumringen unterstreicht die enge Zusammenarbeit zwischen dem Spastikerverein als Initiative von Eltern und Angehörigen der Menschen mit Behinderung und „leben+wohnen“ als Leistungserbringer der Eingliederungshilfe im Landkreis mit vielfältigen Angeboten im stationären und ambulanten Bereich.

Das Programm umfasst unter anderem eine Aufführung der inklusiven Theatergruppe in Kooperation mit Tempus fugit unter dem Titel „Geheimsache: Alles anders! Ausflug auf einen fremden Planeten“. Auch die Singgruppe „Rasselbande“ tritt auf. Die Band „Green Goblins“ ist für das musikalische Rahmenprogramm zuständig. Es gibt eine Nikolausbescherung und viel Raum für Unterhaltung, Begegnung und Austausch.