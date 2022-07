Lörrach „Älterwerden nichts für Feiglinge“

Beim Thema Freizeit/Angebot hat die Mehrzahl der Befragten geantwortet, die Angebote zu kennen und teilzunehmen. Die vorhandenen Freizeitprogramme werden von einem Drittel der Befragten als gut bis sehr gut eingeschätzt – doch nahezu die Hälfte der Befragten hält das bisherige Angebot für ausbaufähig.

Beim Thema Verkehr/Mobilität/öffentlicher Raum sehen viele der Befragten noch Verbesserungsbedarf. Was die Wohnsituation betrifft, so zeigt die Umfrage deutlich, dass Senioren auch im Alter möglichst lange selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben möchten.

Den Nachbarn helfen

250 Bürger wünschen sich Betreutes oder sogenanntes Service-Wohnen – möglichst in zentraler Lage und im vertrauten Umfeld. Auch die Bereitschaft, sich sozial einzubringen, ist hoch: 40 Prozent signalisierten Bereitschaft, sich grundsätzlich engagieren zu wollen, zum Beispiel in der Nachbarschaftshilfe.

In der Kategorie Soziale Kontakte ist ein großer Teil der Befragten zufrieden. Mehrfach wurde der Wunsch nach einem gemeinsamen Mittagstisch geäußert. Diese Anregung hat die Steuerungsgruppe direkt aufgenommen. Seit dem 11. Mai gibt es jede Woche einen gemeinsamen Mittagstisch in der Stiftung Udo und Johanna Kunz in Hauingen.

Im August 2021 bekam die Stadt Lörrach den Zuschlag für Fördermittel aus dem Programm „Quartiersimpulse“ des Ministeriums für Soziales und Integration Baden-Württemberg. Damit war der Weg frei, um Ideen von alters- und generationengerechten Quartiersprojekten in Brombach und Hauingen zu entwickeln und zu gestalten. „Die Lebensqualität hängt eng mit dem unmittelbaren Wohnumfeld, dem Quartier, zusammen. Gerade älteren Menschen hilft eine kleinräumige Unterstützung, um so lange wie möglich selbstbestimmt und zufrieden im gewohnten Umfeld zu wohnen“, so OB Lutz im Vorfeld der Auftaktveranstaltung in Brombach.

Musikalisch umrahmt wurde das Bürgertreffen von drei Chören: dem Männergesangsverein Hauingen, dem Chor Brombach und dem Germanuschor der evangelischen Kirchengemeinde.