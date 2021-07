Lörrach Ästhetik neben Pop-Art

Simone Alberts Arbeiten lassen sich der Pop-Art zuordnen. Die Porträts wunderschöner Frauen schauen den Betrachter direkt an: von Kate Moss über Audrey Hepburn bis zu Marilyn Monroe. Dabei kombiniert die Künstlerin unterschiedliche Fotografien und schafft so mit ihrer Detailgenauigkeit ein Gesamtbild, das zusätzlich von ihr übermalt, an den Bildaufbau Alter Meister erinnert. Dabei kombiniert sie verschiedene Techniken, verwendet Acryl, Lack, Papier, Holz, Epoxidharz und gebürstetes Alu. Ihre spezielle Collage-Technik setzt die bekannten Persönlichkeiten – sowie auch Stadtszenen aus New York oder Autos – spektakulär und werbewirksam in Szene. Die starke Farbigkeit weckt dabei Assoziationen zu Andy Warhols Kunst. bis 10. Juli, Mi bis Sa, 14 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung per Mail unter kunst@kunst-unter-uns.de; nächste Ausstellung: ab 14. Juli mit Petra Heck und Irakli Chkhartishvili