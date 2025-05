Lörrach: Akkordeonale begeistert das Publikum

Gewandt in allen Spielarten

Haanen selbst bereicherte das Spektrum mit eigenen Stücken wie dem einfühlsam und gefühlvoll gespielten „Just for fun“. Klanglich geschmeidig und gewandt in allen Stilarten begleitete die Cellistin Johanna Stein dieses illustre Akkordeonisten-Treffen. Sie erwies sich „zu allen musikalischen Schandtaten bereit“, wie es Servais Haanen humorig ausdrückte. In dem mystisch-geheimnisvollen Stück „Carnivale“ kam Steins Cello richtig toll raus.

Sehr abwechslungsreich war diese Akkordeonale durch die verschiedenen Besetzungen, in denen die Stile und Einflüsse inspirierend zusammenkamen. So etwa in der Ensemble-Nummer „Reise nach Irgendwo“, in dem mitreißenden Stück „Mesa Glasgow 73“ oder dem Finale „Ballo Sardo“ mit sardischen Tänzen, von allen gemeinsam mit so viel Temperament, geballtem Elan und Energie gespielt, dass es beste Werbung für das Akkordeon als Konzertinstrument war.