Lörrach Aktionswochen mit durchwachsener Bilanz

Einen Grund sieht Sonja Raupp, stellvertretende Fachbereichsleiterin „Kultur und Tourismus“ und für die Organisation der Aktionswochen verantwortlich, in der Pandemie: In der Phase der Vorbereitung war nicht klar, was und wie viel an Veranstaltung und Präsenz erlaubt sein würde, so dass eher zurückhaltend geplant wurde. Und auch wenn nun doch relativ viel wieder möglich ist: „Die Leute sind in ihren Aktivitäten nach wie vor verhalten und gehen noch nicht wieder in die Vollen“, stellt Raupp fest und verweist auf die Erfahrungen anderer Kulturakteure.