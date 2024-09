Lörrach: Albert Richter zu Ehren

Mut und Menschlichkeit

Nach dem Empfang am Amtsgericht folgte in der VHS ein Austausch über die Geschichte Albert Richters sowie über die Zukunft einer „Tour de Respect“.

Die Radgruppe wurde zur Verlegung einer Stolperschwelle am Lörracher Gefängnis im Mai 2025 eingeladen, mit der an die Menschen erinnert werden soll, die an der deutsch-schweizer Grenze an der Flucht gehindert und anschließend über das Lörracher Gefängnis in die Konzentrations- und Vernichtungslager verbracht wurden.

Über Albert Richter

Albert Richter war deutscher Bahnradfahrer und gewann 1932 die Weltmeisterschaft im Bahnsprint. Durch diesen Erfolg war er in Deutschland sehr bekannt und beliebt. Unter der zunehmenden Unterdrückung der Nazis litt insbesondere sein jüdische Manager Ernst Berliner, der sich schließlich gezwungen sah, Deutschland zu verlassen. Albert Richter demonstrierte seine Ablehnung der neuen Machthaber indem er den Hitler-Gruß verweigerte und bei offiziellen Wettkämpfen auf dem Trikot den Reichsadler trug und nicht das Hakenkreuz.