Lörrach: Alfons am HTG

Fühlt ihr euch eigentlich gehört?

„Fühlt ihr euch eigentlich gehört“, fragt Peterfalvi in die Runde. Da herrscht Unschlüssigkeit. Dann nimmt die Stunde richtig Fahrt auf: Die Schüler werden in drei Gruppen aufgeteilt: Populisten, Demokratiebewahrer und Zuhörer. Die Schüler dürfen sich ganz frei äußern. Das macht echt Spaß, ermuntert Peterfalvi grinsend. Und so hauen die Mitglieder der Populisten-Gruppe auch zunehmend selbstsicher und lautstark bekannte plakative Fakenews heraus: gegen Ausländer, gegen Windräder, gegen Politiker.

„Das sind alles Echsenmenschen.“ „Reißt alle Windräder ab“, ertönt es da. Viele müssen grinsen. Gegen solche Töne anzukommen und zu argumentieren, erweist sich indes als äußerst schwierig. „Das genau ist die drohende Spaltung unserer Gesellschaft“, mahnt Emmanuel Peterfalvi . Und: „Diejenigen, die diese Spaltung vertiefen möchten, können das gut.“ Was tun? Er spricht die wichtige Rolle der freien Presse an, und die Gefahr von social media. Die Algorithmen seien auf Wut fixiert. Wut aber mache schnell, aggressiv, unüberlegt. Er mahnt die Jugendlichen abzuwarten, bis die Intelligenz die Wut wieder eingeholt hat.

Drohende Spaltung

Wie gefährlich es sei, Populisten eine Chance zu geben, zeigten Länder wie Ungarn. Er will nicht, dass es so weit kommt. „Redet miteinander“, so sein Appell an die Schüler. Und er bietet ihnen an, weiter mit ihm und Gleichgesinnten in Kontakt zu bleiben.