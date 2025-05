Lörrach: Alkoholtestkäufe: Ergebnis ist ernüchternd

Jugendschutz verbessern

Ein 17-jähriger Auszubildender versuchte insgesamt acht Mal, hochprozentigen Alkohol in Supermärkten und Kiosken sowie Drogeriemärkten durch die Kasse zu bringen. In drei Fällen wurde ihm dieser tatsächlich verkauft, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Lörrach.

Seit dem Jahr 2010 werden in Lörrach regelmäßig Testkäufe vorgenommen, um die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes (JuSchG) zu überprüfen. Beim allerersten Einsatz wurde in sämtlichen getesteten Geschäften Alkohol an Minderjährige abgegeben – ein alarmierendes Ergebnis, das zur Etablierung dieser Tests geführt hat. Ziel ist es, dauerhaft für das Verkaufsverbot an Minderjährige zu sensibilisieren.