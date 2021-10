Lörrach Alle hoffen aufdie „Holzsteigerig“

Kultursicherung ist auf 2,8 Hektar vorgesehen, außerdem Jungbestandspflege auf 7,9 Hektar. Dischinger wörtlich: „Wir sind im zweiten Durchgang nach dem Sturm Lothar, außerdem werden die nach Lothar gepflanzten Eichenflächen ein zweites Mal gepflegt.“

Pflanzung ist nicht vorgesehen, es gab in 2021 keine nennenswerten „Löcher“ durch Käferbefall. Falls sich das ändert, könnten Maßnahmen kurzfristig umgesetzt werden. In diesem November wird noch eine Pflanzaktion mit Schülern des HTG in Lörrach veranstaltet.

Kostenmäßig muss für eine präzise Aussage der Gesamtwald betrachtet werden. Für Hauingen sind für Unternehmer in der Holzernte 69 000 Euro vorgesehen, für Wegeunterhaltung 8000 Euro. Die meisten Tätigkeiten – auch die Pflege der Waldwege - werden von den vier städtischen Forstwirten durchgeführt.

Gesamthaft werden Ausgaben in Höhe von 542 000 Euro erwartet, davon als größte Posten 270 000 Euro Personal- und 115 000 Euro Unternehmerkosten. Den Rest bilden weitgehend Verwaltungs- und Organisationskosten, davon 74 200 Euro für die Beförsterung beider Reviere. Dem stehen geplante Einnahmen in Höhe von 366 000 Euro gegenüber. „Wir erwarten für den Gesamtwald ein Defizit in Höhe von rund 175 700 Euro“. Die geringen Einnahmen resultierten aus dem reduzierten Hiebsatz sowie den stagnierenden Preisen beim Laubholz, so Dischinger.