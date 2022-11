Lörrach Alle Sinne für Neues

Das Stück „Losing the Red Queen’s Race“ von Mauro Hertig, der neben Steen-Andersen an dem Konzertabend anwesend war und in der Einführung mit dem Dirigenten Rede und Antwort stand, ging in Richtung eines Sozialexperiments. Bei der Uraufführung dieses Auftragswerks der Basel Sinfonietta tragen die Tutti-Orchestermusiker schwarze Augenbinden – schon ein radikaler Ausnahmezustand. Die „blinden“ Musiker müssen den nicht maskierten Stimmführern folgen und deren Spiel imitieren: auch ein irrwitziges Stück, das überraschend harmonisch klang.

Die anderen Werke waren um diese zentralen Stücke programmiert und standen in gewissem Gegensatz zu ihnen, zeigten damit die ganze stilistische und ästhetische Breite der Sinfonietta. György Ligetis „San Francisco Polyphony“ aus den 1970er Jahren, ein wichtiges Orchesterwerk der Neuen Musik, minutiös notiert mit ausgeschriebenen Streicherstimmen, das absolute Gegenteil zu den anderen Partituren. Diese Klangflächenkomposition wurde von der 80-köpfigen Sinfonietta sehr atmosphärisch, flirrend und vielstimmig dargeboten. Ebenso die „Stations of the Sun“ des Londoners Julian Anderson, ein klanggewordener Stand der Sonne im Lauf des Tages. Die Sinfonietta überzeugte in diesem klangmalerischen Stück an allen Pulten bei dem prächtig illuminierten Sonnenaufgang mit klanglich gleißender Mittagssonne im Zenit, mit Rasseln und Glocken.

Vom Aufgang bis zum Absturz hat das Konzert Spaß gemacht, war anregend, hat die Sinne für Neues geschärft und die Ohren für Gegenwartsmusik geöffnet. Und dass so viele Zuhörer musikalisches Neuland betreten – schier unglaublich!