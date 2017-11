Lörrach „Alle Völker kommen von Abraham“

Von Veronika Zettler

Während sich die neue Ausstellung im Dreiländermuseum mit Reformation und Gegenreformation auseinandersetzt, sollte am Mittwochabend der „Blick nochmals geweitet“ werden, wie Museumsleiter Markus Moehring sagte. Aus christlicher, jüdischer und muslimischer Sicht erläuterten Vertreter der jeweiligen Religionen die Auslegungstraditionen ihrer heiligen Bücher: Bibel, Thora und Koran.

Lörrach. Jeder Referent im gut besuchten Hebelsaal des Museums hatte etwa 15 Minuten Zeit. Es musste also beim jeweils knappen Überblick bleiben.

Christentum

Pfarrer Michael Hoffmann, zuständig für den interreligiösen Dialog des Evangelischen Kirchenbezirks Markgräflerland, machte den Anfang. Schon die Kirchenväter, so der Pfarrer, sahen die Bibel im „vierfachen Schriftsinn“ interpretierbar: erstens wörtlich, zweitens bildhaft, drittens ethisch im Sinne von Handlungsanweisungen und viertens „anagogisch“ zum Zwecke von Trost und Hoffnung.

Doch die Bibelexegese wandelte sich. Gegenwärtig pflegt man in der evangelischen wie katholischen Theologie eine historisch-kritische Methode, die der Entstehungszeit Rechnung trägt. Gleichwohl stellte Hoffmann klar: „Von Luthers Sicht des Judentums haben wir uns klar zu distanzieren.“

Judentum

Bei Luthers „schwierigen und schlimmen Worten“ (Moehring) über das Judentum legte indes Moshe Flomenmann, badischer Landesrabbiner, Wert auf eine Ergänzung: „Luther war, man muss es offen sagen, Antisemit. Was Luther angefangen hat, haben die Nazis versucht zu vollenden. Wir sehen ihn nicht als großen Menschen, aber als großen Antisemiten. Reformation ja, Luther nein. Das ist die jüdische Sicht.“ Zugleich betonte er: „Es gibt in unseren Religionen vieles, das sich ähnlich ist.“ Und: „Alle Völker kommen von Abraham.“ Zum Thema Auslegung schlug Flomenmann den Bogen um 3300 Jahre zurück: als Moses die Thora am Sinai empfangen haben soll. Die komplexe Zusammensetzung der Schriften musste auch er in Kurzform abhandeln: die Thora mit den fünf Büchern Mose (Pentateuch) und den 613 Ge- und Verboten, der zweiteilige und in zwei Ausgaben vorliegende Talmud mit Deutungen des Pentateuch oder die mystische Tradition der Kabbalah.

In stetiger Diskussion versuche man heute, die immer neuen Zeitphänomene im Sinne der Schriften zu deuten. So seien derzeit Leihmutterschaften ein heiß debattiertes Thema unter den jüdischen Schriftgelehrten.

Islam

Während laut Flomenmann dem Rabbiner eine gewisse Auslegungskompetenz zukommt, gibt es im Islam, wie Yavuz Hallac von der Fatih-Moschee darlegte, seit dem Ende des Kalifentums und anders auch als in der katholischen Kirche keine Autorität, die ein verbindliches Machtwort sprechen könnte. „Der Koran wurde im Jahr 610 an unseren Propheten offenbart“, so Hallac, und zwar „Strophe für Strophe durch den Erzengel Gabriel“.

So gut wie jeder könne den Koran interpretieren, sofern er „nur einige Kenntnisse wie die normale und die hohe arabische Sprache hat“. Im Islam gebe es nicht ein paar Interpretationsrichtungen, sondern „unendlich viele“. Derweil bleibt der Koran im Grundtext unangetastet.