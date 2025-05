Lörrach: Alles andere als ein Sparprogramm

Der Geschäftsführer und Künstlerische Leiter Timo Sadovnik bei der Programmvorstellung Foto: Veronika Zettler

Ein neues Format mit dem Titel „Local Nights“ bietet am 18. Dezember, 27. Februar und 9. Mai kuratierte Abende mit regionalen Nachwuchskünstlern aus unterschiedlichen Genres. Zudem listet das Programm sechs Burghof-Slams und fünf Veranstaltungen aus der Tanzsparte, etwa mit dem Bayerischen Junior Ballett München oder der Eva Duda Company mit einer Hommage an Frida Kahlo. Ebenso ist der Burghof am 16. und 18. März als einzige Spielstätte außerhalb der Schweiz Partner des Tanzfestivals „Steps“, dann mit Auftritten von „Tanzmainz“ und der „Compagnie Dyptik“.

Von Klassik bis Pop

Musikalisch spannt das Programm einen Bogen von Klassik bis Pop. Unter dem Titel „Frauen mit Flügel“ ist die Wiener Pianistin Mitra Kotte am 12. Oktober zu erleben, das „Duo Farbton“ am 19. Oktober mit Mussorgskis „Bilder einer Ausstellung“, der Jazzchor Flat & Co am 2. November mit einem Jubiläumskonzert zu seinem 40-jährigen Bestehen sowie Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle am 16. November im Rahmen ihrer Abschiedstournee.

Der NS-Opfer gedenken

Ein Höhepunkt ist am 27. Januar die Vorführung des Films „Mich kriegt ihr nicht“ über Manfred Weil. Der jüdische Maler, dessen Vater aus Breisach stammte, konnte mehrfach und auf teils abenteuerliche Weise vor den Nazis flüchten. Zur Filmvorführung anlässlich des Tags des Gedenkens an die NS-Opfer gibt es in Lörrach auch eine Ausstellung mit Bildern des Künstlers sowie weiteres Rahmenprogramm, das derzeit noch abgestimmt wird.