In leichter Sprache

Merk betonte den „hohen Stellenwert und Entwicklungsstand“ von Inklusion im Dreiländermuseum. Als Beispiel führte er das Begleitheft zur aktuellen Sonderausstellung „Der Ruf nach Freiheit“ an, in dem zehn Ausstellungsobjekte in leichter Sprache erklärt und so allen zugänglich gemacht werden.

Er verwies zudem auf die inklusive Kunstausstellung „Inspiration“, die im März 2024 zum zehnten Mal – ebenfalls zum Thema Freiheit – stattfindet. Die Ausstellung präsentiert dann ausgewählte Originale und davon inspirierte Arbeiten, die aktuell in verschiedenen inklusiven Einrichtungen der drei Nachbarländer geschaffen werden.