Lörrach: Alles rund ums Pferd

Nach der Mittagspause wurden, getreu nach dem Tagesmotto „Musical“, unter dem Klang bekannter Melodien die Vorführungen gestartet. Dabei erklangen Ausschnitte aus der „Eiskönigin“, „Der König der Löwen“, „Mamma Mia“, „Tanz der Vampire“ oder von Michael Jackson. Bei den Vorführungen war manchen Pferden anzumerken, dass sie die Menschenmengen und die Musik nicht gewöhnt sind und daher nervös reagierten.

Körperspannung ist auch am Holzpferd gefragt. Foto: Gottfried Driesch

Die Darbietungen selber boten einen guten Überblick darüber, was der RVL alles an Aktivitäten und Kursen anbietet. So zeigte die Turniergruppe Voltigieren an einem Holzpferd grundsätzliche Übungen. Eine Dressurquadrille führte einige Dressurübungen vor. Eine „Wild-West“-Vorführung schloss sich an. Aber auch Kutschengespanne wurden präsentiert.