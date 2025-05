Lörrach: Als die Bauern den Aufstand probten

Wie es gewesen sein könnte

Szenische Darstellungen geben Einblicke, wie es vor 500 Jahren abgelaufen sein könnte. Dabei setzt der Röttelnbund auf eine Mischung aus historischen Personen wie den markgräflichen Landvogt Dietrich von Bolsenheim (Uwe Gimpel), Landschreiber Balthasar Gut (Matthias Kaltenbach), Bauernführer Martin Nef (Heiner Mues) und eben Hauptmann Hans Hammerstein (Harald Ziegler). Zu sehen ist, wie die Bauernschaft über das Nordtor die Burg erstürmt und den Landvogt in Gewahrsam nehmen lässt. Auch Frauen aus der damaligen Zeit kommen im Weinkeller zu Wort – ihre Beteiligung ist zwar nicht aktenkundig, dennoch waren sie Teil des Geschehens. Dabei wird deutlich, dass auch in der Bauernschaft nicht alle gleicher Meinung waren. Es gab die Vorpreschenden, wie den fiktiven Bauern Bartl („Wir sollten Adel und Pfaffen alle totschlagen, damit wir endlich frei sind.“) und die Gemäßigten, wie die Magd Frieda („Lieber leben in Not, als dauerhaft tot.“)

Neuer Blick auf die Historie

Mit der szenischen Sonderführung über die Burg Rötteln will der Röttelnbund einen anderen Blick auf die Bauernaufstände und die Ereignisse vor Ort werfen. Das vorherrschende Narrativ zu den damaligen Geschehnissen ist recht einseitig: Die Bauern haben die Burg zwar nicht zerstört, aber den Weinkeller geplündert und das Archiv verbrannt. Markgraf Ernst wird als gemäßigter Herrscher beschrieben, der auf übermäßige Racheakte verzichtet hat. Der Röttelnbund zeigt in der von Harald Ziegler und Heiner Mues maßgeblich recherchierten Führung auch eine andere Sichtweise auf: Nämlich die der Bauern, die sich aus Missständen und Leibeigentum befreien wollten. Und die eines Markgrafen, der gar nicht so gemäßigt war.