Lörrach Als eine Tramfahrt 290 Millionen Mark kostete

Großmann in Brombach

Die Arbeiter bei Großmann in Brombach streikten sogar bis Anfang Juni. Dort hatte der Streik zu einem Polizeieinsatz mit Verletzten geführt, als Streikposten arbeitswillige Angestellte am Betreten des Betriebs hinderten. Als sich der christliche Textilarbeiterverband zum Streikabbruch entschloss, musste der sozialdemokratische nachziehen. Denn den Gewerkschaften fehlten aufgrund der sozialen Lage gut gefüllte Streikkassen.

Der Erfolg des Streiks blieb insgesamt mager. Die erkämpften Lohnerhöhungen wurden praktisch sofort von der Inflation wieder aufgesogen.

Zudem erschütterten Morde von Rechtsradikalen an demokratischen Politikern das politische Klima. Vor allem die Ermordung von Außenminister Walter Rathenau Ende Juni 1922 sorgte in Lörrach für Demonstrationen mit mehreren tausend Teilnehmern und einem Generalstreik. Im Anschluss an eine große Demonstration am 4. Juli kam es sogar durch der KPD nahestehende junge Erwachsene zu Ausschreitungen, die das politische Klima in der Stadt schwer belasteten. Erschwerend kam hinzu, dass verstärkte Polizeikräfte auf Druck der Demonstranten abziehen mussten. Dies wurde von der badischen Staatsregierung als schwere Schädigung der Staatsautorität betrachtet.

Lörracher Notgemeinschaft

Die soziale Lage verschärfte sich aber noch mehr, als ab August 1922 der weitere Verfall der Währung begann. Schon seit 1920 bekam man bestimmte Dinge des Grundbedarfs nur rationiert auf Karten. Diese Notsituation führte Ende des Jahres zu einer „großen Koalition“, der Gründung einer überparteilichen Lörracher „Notgemeinschaft zur Überwindung der ungeheuren Not“. An ihr beteiligten sich Oberbürgermeister Gugelmeier, Textilindustrielle, Gewerbeverein, Landwirte, Angestelltenverbände sowie die sozialdemokratischen und christlichen Gewerkschaften.

Die Inflation eskalierte aber, als Franzosen und Belgier im Januar 1923 das Ruhrgebiet wegen angeblich rückständiger Reparationsleistungen besetzten. Auch in Baden marschierten Anfang Februar 1923 französische Truppen ein, nahmen unter anderem Appenweier als Faustpfand in Besitz und unterbrachen in diesem Abschnitt die für die Wirtschaft und die Menschen in Oberbaden äußerst wichtige Rheintalstrecke, so dass die direkte Verbindung von Basel nach Karlsruhe unterbrochen war. Der Aufruf zum passiven Widerstand an die Beschäftigten im Ruhrgebiet durch die Reichsregierung als Protest gegen die Besetzung hatte aber die Inflation mit rasender Geschwindigkeit beschleunigt. Denn um die Arbeiter im Ruhrgebiet zu bezahlen und die dadurch fehlenden Steuereinnahmen auszugleichen, wurde noch mehr Geld gedruckt. In der letzten Augustwoche des Jahres 1923 verdiente ein Bauarbeiter in Weil 985 000 Mark in der Stunde, während für ein Kilo Roggenbrot mussten 414 000 Mark bezahlt werden.

Oberbadisches Volksblatt

Und am 5. September 1923 war im Oberbadischen Volksblatt folgende Meldung zu lesen: „Der Mann der am letzten Dienstag an der Kasse der hiesigen Reichsbank den Scheck lautend auf 10 Dollar mit etwas über 3 Millionen Mark ausbezahlt erhalten haben soll, wird gebeten, sich zu melden, da er der allgemeinen Ansicht nach zirka 170 Millionen hätte erhalten sollen.“ Und Phillip Hieber schreibt 1963 in seiner Chronik des HTG: „Im Höhepunkt der Inflation errechnete ein Vertrauensmann im Lehrerkollegium täglich nach dem Index den Tageslohn und schrieb für jeden Lehrer einen Scheck. In der großen Pause erschienen die Frauen auf dem Schulhof, holten den Scheck ab, den sie bis 12 Uhr in Waren umsetzen mußten. Das mußte vor 12 Uhr geschehen sein, denn um 2 Uhr kam der neue Kurs heraus und das Geld war weniger oder auch nichts mehr wert.“

Auch der ehemalige Konrektor der Hebelschule weiß eine schöne Anekdote zu berichten: „Während der Inflationszeit 1921/23 waren Konstanz und Lörrach als Nachbarn der Schweiz die teuersten Städte Deutschlands. Ein junger Unterlehrer wurde nach Lörrach an die Hebelschule versetzt, und am Monatsende waren die Auslagen für Zimmermiete und Essen im Gasthaus höher als sein Monatsgehalt. Prompt schickte der Lehrer seine Ausgaben-Belege ans Unterrichtsministerium nach Karlsruhe mit der Bitte um Bezahlung seiner Schulden. Damals war ich in der Rechnungsabteilung des Ministeriums des Kultus und Unterrichts beschäftigt und wurde als sachverständiger Lörracher zu diesem Problem befragt.

Lörrach am teuersten

Auch der Chef des Ministeriums, Ministerialdirektor Schmidt, war ein gebürtiger Lörracher. Kurzum, die Schulden dieses Lehrers wurden bezahlt, doch wurde er sofort versetzt. Gleichzeitig teilte das Ministerium dem Rektorat mit, dass nach Lörrach nur noch außerplanmäßige Lehrkräfte zugeteilt werden könnten, wenn sie privat unterzubringen seien. Während dieser Zeit hatte die Volksschule Lörrach wohl die Höchstzahl junger, gebürtiger Lörracher Lehrer erreicht.“

Zudem hatte für Lörrach aber die Nähe zur Schweiz wieder einmal besondere Bedeutung.