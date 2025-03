Lörrach als Einkaufsstadt: Galeria setzt nach großem Umbruch nun auf passende Feinjustierungen

Der südlichste Hertie-Standort Deutschlands ist mittlerweile der südlichste Galeria-Standort. Doch nicht nur der Name hat sich seit der Kaufhaus-Eröffnung am 26. März 1965 geändert. „Wir sind jung, jünger und moderner denn je“, zeigte sich der Lörracher Galeria-Leiter Enrico Wallborn am Mittwoch in Geburtstagsstimmung.