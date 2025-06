Lörrach: Als Streckenposten engagiert

Als Streckenposten unterstützte die ortsansässige Gesellschaft den Lörracher Stadtlauf Kids, um die verschiedenen Laufrouten für die Kinder sicher zu gestalten. „Es war uns eine Herzensangelegenheit, hier tatkräftig mit anzupacken“, wird Marc Thoma, Mitglied der Geschäftsleitung, in der Mitteilung zitiert. „Der Stadtlauf ist sehr beliebt, immer bestens besucht und für die Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren eine großartige Gelegenheit, als Gemeinschaft mit viel Freude und Ausdauer ihren Sportsgeist zu zeigen.“ Dass die Organisation für mehr als 1000 kleine Läufer, deren Familien und zahlreiche Besucher entlang der Laufstrecke eine Herausforderung ist, weiß Loeba-Mitarbeiterin Kathrin Weiß, die vor 25 Jahren selbst als Kind am Lauf teilnahm: „Das Wichtigste ist, dass die Kinder sicher und problemlos ans Ziel kommen – als Streckenposten haben wir gern für Sicherheit, einen Extraschub Motivation und Hilfe bei Bedarf gesorgt.“

Der HLB Community Day fand in diesem Jahr zum siebten Mal statt. Weltweit würden sich die Netzwerk-Mitglieder an diesem Tag für gesellschaftliche und andere gute Zwecke engagieren, heißt es. In Deutschland unterstützten die Mitarbeiter an den mehr als 20 HLB-Standorten verschiedene wohltätige Projekte in ihrer Region. Die Auswahl des gemeinnützigen Vereins oder des regionalen Projekts, den sie unterstützen möchten, treffen die Netzwerk-Mitglieder jeweils selbst. Oftmals schlagen auch die Mitarbeiter eigene Herzensprojekte vor.