Lörrach Als Vertreter der Natur aktiv

Lörrach. Den ersten „Tag der Artenvielfalt“ in Baden-Württemberg hat die Anuo zum Anlass genommen, ihren 50. Geburtstag zu feiern. „Die Sicherung der Artenvielfalt ist neben dem Klimaschutz die zentrale Aufgabe unserer Zeit“, betont der Landesnaturschutzverbands-Vorsitzende Gerhard Bronner. „Deshalb sollen künftig an jedem letzten Juni-Wochenende in ganz Baden-Württemberg die Menschen die Faszination unserer vielfältigen Natur erleben können.“ Diese Aktion erinnert an die Unterzeichnung des Washingtoner Artenschutzübereinkommens am 3. März 1973 und an das am 22. Mai 1992 von der UN verabschiedete Übereinkommen über die biologische Vielfalt.

Nach dem festlichen Empfang anlässlich des Anuo-Jubiläums wurden drei Exkursionen angeboten, alle mit Ausgangspunkt oberhalb des Parkplatzes am Lörracher Lindenplatz.