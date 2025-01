Lörrach als Wirtschaftsstandort: Job-Sicherung und neue Gewerbebetriebe werden angestrebt

Gleichzeitig kommen noch 5294 Lörracher hinzu, die in die Schweiz pendeln. Damit arbeitete 2024 mehr als jeder zehnte Lörracher in der Schweiz. Setze man die Zahl in Bezug zu den 21250 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen in Lörrach, so würden noch einmal 25 Prozent Arbeitsmöglichkeiten für Lörracher jenseits der Grenze dazu kommen, rechnet die Verwaltung vor. „Das ist gut für die Kaufkraft in Lörrach, zugleich aber auch herausfordernd für den Arbeits- und Wohnungsmarkt in Lörrach.“