Lörrach Alu-Deal in trockenen Tüchern

Erleichtert zeigt sich auch Petra Hartwig, Leiterin der IG BCE-Bezirksstelle Freiburg. Mit Rusal werde nicht nur der Standort Rheinfelden erhalten, sondern auch weitestgehend alle Arbeitsplätze, ist sie sich sicher. „Es kann also wieder aufwärts gehen“, so die Gewerkschafterin. Man werde aber am Ball bleiben und ständigen Kontakt zum Betriebsrat vor Ort halten, um zu sehen, ob die Zusagen auch eingehalten werden: Was sich die IGBCE aber noch wünscht: Dass Rusal zur Tarifautonomie steht und auch dem Arbeitgeberverband beitritt. „Das wäre unser großer Wunsch“, so Hartwig.

Unternehmen ist eng mit der Stadtgeschichte verbunden

Natürlich fällt nun auch Oberbürgermeister Klaus Eberhardt ein Stein vom Herzen, handelt es sich bei der Alu doch um ein Unternehmen, das eng mit der Stadtgeschichte verbunden ist, ja eine der wichtigsten Keimzellen darstellt.

Er schreibt in einer ersten Stellungnahme: „Die Entscheidung zugunsten von Rusal setzt einen Endpunkt des bereits in den Jahren 2017 und 2018 von Dr. Alois Franke verfolgten Kurses nach der Suche eines strategischen Partners und das damit verbundene Zusammengehen mit Rusal fort. Die seinerzeit von den USA verhängten Sanktionen wurden zwischenzeitlich aufgehoben. Rusal gewährleistet einen marktfähigen Fortbestand der Aluminiumproduktion und überzeugt aufgrund eines Einsatzes mit Wasserkraft von sehr guten Nachhaltigkeitsindikatoren bezüglich des CO² Verbrauches. Bereits frühzeitig hat Rusal erkennen lassen, dass sie in der Aluminium Rheinfelden einen besonderen Wert durch die Leistungsfähigkeit und Kreativität der hiesigen Mitarbeiter sieht. Aus diesem Grunde hat man sich im Insolvenzverfahren auch dazu entschieden, bereits entlassene Mitarbeiter wieder einzustellen.“