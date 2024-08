Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag gegen 9.12 Uhr eine Fahrzeugscheibe eingeschlagen, um in einen Kleintransporter zu gelangen. Aus diesem wurde unter anderem Münzgeld entwendet. Der Transporter stand im Hinterhof einer Bar an der Lörracher Straße. Die Zufahrt erfolgt über die Hellbergstraße.