Lörrach: Am ÖPNV-System wird weiter geschraubt

Das dynamische Fahrgastinformationssystem hat deutliche Startschwierigkeiten. Foto: Monique Amend

Als Ärgernis hat sich jüngst aber vor allem die digitale Fahrgastanzeige erwiesen, die kreisweit eingeführt wurde. Dies hat nicht nur viel länger gedauert als ursprünglich geplant, sondern sie ist sehr lange fehlerbehaftet gewesen. Die Inhalte werden vom RVL gespeist, doch es hakt bei der Umsetzung durch ein privates Unternehmen, so Lutz. Die Stadt stelle nur den Grund und Boden zur Verfügung. Überall funktioniere solch ein System, „nur wir im Landkreis Lörrach kriegen es nicht gebacken“.

Der aktuelle Stand

Zu Beginn lag es an fehlenden Bauteilen und Planungsunterlagen. Mittlerweile fehlerfrei laufen laut der Lörracher Stadtverwaltung die dynamischen Fahrgastinformationssysteme am Zentralen Omnibusbahnhof und am Bahnhof Brombach/Hauingen. Für die Anzeige am Alten Markt werde aktuell noch ein notwendiges Bauteil erwartet. Die Anzeige am Bahnhof Stellen soll in Kürze angeschlossen werden. Am Senigallia Platz werde im Rahmen der Baumaßnahme in der Palmstraße ebenfalls ein Fahrgastinformationssystem aufgestellt.