Lörrach Am Rande der Gesellschaft

Davon abgesehen ist aber eines ganz bestimmt nicht das vorrangige Ziel des Kabarettisten: andere in sein Inneres blicken lassen, damit sie sich ein Bild seiner vermeintlich richtigen Haltung machen. Er gibt sich vielmehr als der geborene Narr, der anderen und vielleicht auch sich den Spiegel vorhält.

Schonungslos den inkonsequenten und ausbeuterischen Lebensstil vorgeworfen

Rebers stellt Sätze in den Raum, die einen bitteren Nachgeschmack haben. Er entlarvt Abhängigkeitsverhältnisse und wirft seinem Publikum schonungslos dessen inkonsequenten und ausbeuterischen Lebensstil vor. Zugleich ahmt er auf geradezu niederträchtige Weise andere nach, skizziert mit leichter Hand die alltäglichen Abgründe der Gesellschaft, in denen insbesondere Frauen schlecht wegkommen. Häusliche Gewalt, die von ihr ausgeht, ist da nur ein Beispiel.

Doch dann überlässt er es dem Publikum, seine Schlüsse zu ziehen. Sie lachen vor allem dann vergnügt, wenn er die Pfade der vermeintlichen politischen Korrektheit verlässt, und herzieht über Phänomene wie die Sprache mit Sternchen (Brüder*innen) oder die Vergötterung des Fahrrads als neuem, hippen Verkehrsmittel. Was er selbst fährt, ob er wohl selbst auf einem Zweirad sitzt oder tatsächlich wie beschrieben im Schritttempo mit dem VW-Bus durch die wegen der vielen Cafés immer schmaler werdenden Innenstadt-Straßen tuckert und dabei Radfahrer gegen sich aufbringt, das kann man nur vermuten.

Ein Verwirrspiel, typisch Rebers: Statt moralisch leicht einzuordnender Wahrheiten liefert er auf der Bühne süffisant zugespitzte Beobachtungen aus der Realität, garniert mit verlässlich unvorhersehbaren Pointen am Schluss. Als Querdenker wurde dieser Unberechenbare unter Deutschlands Kabarettisten zwar schon bezeichnet, als es die gleichnamigen Corona-Leugner noch gar nicht gab, deren krude Weltsicht will er sich aber ganz offensichtlich nicht zu eigen machen.

Spaß am Spiel mit der Sprache und am Rollenspiel

An Rebers ist ein Schauspieler verloren gegangen: Der Spaß am Spiel mit der Sprache und am Rollenspiel bricht sich immer wieder Bahn. Kuriose Ausdrücke wie etwa „Weinseminar“ nimmt er genüsslich beim Wort und stellt sich vor, wie es wäre, wenn bei einem solchen Seminar wirklich alle in Weinen ausbrechen würden. Eine aberwitzige Wendung für eine Episode in seinem Programm, in der er in aller Breite die Spielarten ehelicher Seitensprünge auffächert.

Teppich mit röhrendem Hirsch auf einer Waldlichtung

Ein Markenzeichen von Andreas Rebers sind deutsche Sittengemälde in (Wald-)Grün bis Braun, ein vieldeutiger Farbverlauf, der sich übrigens auch auf dem vor seinem Lesetisch aufgehängten Teppich mit röhrendem Hirsch auf einer Waldlichtung wiederfindet. Seine anschaulich in Szene gesetzten Bilder gewinnen vor dem inneren Auge verblüffend deutliche Konturen.

Wie in einem in Sepia auf alt getrimmten Film kann man sich als Zuhörer die passenden „Kulissen“ förmlich dazu denken zu der leicht „auf arm geschminkten“ Frau mit dem handgeschnitzten Kinderwagen aus Holz – à la Martin Heidegger – im Münchner Szeneviertel, aber auch bei der abgelegten HJ-Uniform seines Onkels mit Namen *Dolf, welche, aufbewahrt unter Mickymaus-Comic-Heftchen in einem alten Schuhkarton ihrer Auferstehung im Münchner Kinderfasching entgegendämmert.