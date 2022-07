Lörrach Amy rockt den Marktplatz

Lörrach. Amy Macdonald rockte das Stimmenfestival am Samstag mit einem abwechslungsreichen und immer wieder tempogeladenen Konzert. Keine Längen, keine Schwächen – mitreißend von Anfang an. Dass sie den Auftritt in „Lööurrach“ genoss, war Amy Macdonald anzumerken: Da wurde nicht nur ein Pflichtprogramm abgespult.

Viele Male sagte die Schottin den Fans „Dankeschön“, auch zum Schluss noch einmal: In diesen Zeiten, in denen alles teurer werde („costs going through the roof“), sei es keine Selbstverständlichkeit, sein sauer verdientes Geld zu einem Konzert zu tragen, erklärte die 34-Jährige in hinreißendem schottischen Dialekt.