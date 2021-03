Lörrach An den Leidensweg Christi erinnern

Seit dem späten 18. Jahrhundert war es durch einen päpstlichen Erlass erlaubt, Reproduktionen herzustellen und zu verbreiten. Die vorliegende Darstellung von 1783, die zu den frühen Bildern dieser Art nach besagtem Erlass zählt, zeigt außerdem die Spitze der heiligen Lanze, die sich ebenfalls im Petersdom in Rom befindet (auch diese ist nicht unumstritten und nicht die einzige). Auf dem gerahmten Objekt befindet sich das amtliche vatikanische Siegel. Das belegt, dass es sich um eine von Papst Pius VI (1775 bis 1799) autorisierte und als „echt“ anerkannte Abbildung handelt.

Möglicherweise ist das Tuch eine sogenannte Berührungsreliquie. Das würde bedeuten, dass das Seidentuch mit den Originalreliquien in Berührung gebracht wurde und so seine spirituelle Kraft erhielt.

Für den Gläubigen, der dieses Bild von seiner Pilgerreise mit nach Hause brachte, muss es sich laut Museum um ein ganz ergreifendes Objekt gehandelt haben, das seinen Glauben stärkte, ihm und seiner Familie oder der Gemeinde auch Schutz und mehr Nähe zu Gott brachte. Der Erwerb war sicherlich auch nicht billig, heißt es weiter. All dies darf nachempfinden, wer das Objekt in der Dreiländerausstellung in der Karwoche oder an Ostern betrachtet. Das Dreiländermuseum ist für Individualbesucher auch an Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Es ist lediglich eine unbürokratische Anmeldung für den Ausstellungsbesuch erforderlich unter Tel. 07621/41 51 50 oder per E-Mail an museum @loerrach.de. Am Ostermontag bleibt das Museum geschlossen. Aktuelle Informationen zum Museumsbesuch – etwa falls im Landkreis Lörrach pandemiebedingt die „Notbremse“ gezogen werden sollte – gibt es unter www.dreilaendermuseum.eu.