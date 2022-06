Lörrach An der Realität vorbei?

Als alleinige Begründung freilich mochten die Gemeinderäte – und hier insbesondere die CDU – dies nicht gelten lassen. Grundproblem sei viel mehr, dass die Stadt sich unter Ausblendung der Realität zu viel vornehme – und die Projekte dann nachträglich kleinschrumpfen, aufschieben oder ganz kassieren müsse.

Mahnungen waren schon in den Stellungnahmen von Grünen, SPD, Freien Wählern und FDP angeklungen. Ausnehmend deutlich wurde dann aber CDU-Fraktionssprecher Ulrich Lusche. Die Stadt werde kaum umhin kommen, einige Projekte in Frage zu stellen und in Zukunft mit mehr Augenmaß und Realitätssinn zu planen, so seine Forderung.

„Die Nonchalance der Verwaltung erstaunt“

Vehement forderte Lusche im Namen der CDU – nicht zum ersten mal, wie er betonte –­ von der Verwaltung in diesem Zusammenhang Transparenz, Klarheit und Ehrlichkeit ein – und zwar bereits vor einem anstehenden Beschluss ­und nicht erst im Nachhinein.

Das Vorgehen der Verwaltung in der aktuell zur Debatte stehenden Causa Palmstraße war Lusche da Paradebeispiel: Die Verwaltung hatte die Unsicherheiten in Sachen Kostenentwicklung im Prinzip frühzeitig auf dem Schirm und daher angekündigt, in die Kalkulation einen Puffer von stolzen 30 Prozent der Kosten einzupreisen. Tatsächlich wurde dieser zusätzliche Puffer dann doch nicht berücksichtigt, wie die Verwaltung in ihrer Vorlage einräumt –­ und das mit der „ohnehin schon angespannten Finanzsituation“ begründet.

„Diese Nonchalance erstaunt denn doch“, merkte Lusche an – und prophezeite, dass beim Großprojekt Zoll Lörrach Riehen ein ähnliches Szenario drohe – mitsamt unabsehbaren finanziellen Folgen für die Stadt: Der bisherige Planungsprozess des Städtebau-Projekts wurde vom Bund stark bezuschusst –­ Fördermittel, die bei Nicht-Umsetzung unter Umständen zurückgezahlt werden müssen. „Mag sein, dass ich hier unbegründet die Cassandra gebe. Ich befürchte aber anderes.“