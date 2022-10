Lörrach Andacht zur Nacht

Es wird zur musikalisch-spirituellen Stunde „Ad Noctem – Zur Nacht“ am Freitag, 4. November, um 21 Uhr nach St. Bonifatius in Lörrach eingeladen. Die Kirche wird dabei nur durch Kerzenlicht erleuchtet sein. In diesem besonderen Ambiente erwartet die Zuhörer unter dem Motto „Du sei bei uns, in unsrer Mitte“ eine Mischung aus spirituellen Texten und meditativer Chormusik sowie Weihrauchelementen. Der Abend will einladen zum Nachspüren und Innehalten, zu Meditation und Gebet und zum Hören auf besinnliche Musik in einer mystisch-spirituellen Atmosphäre. Für diesen Abend kommt nochmals Gemeindereferentin Helga Bing nach Lörrach, die seit Sommer in Jestetten eine neue Stelle angetreten hat, und wird gemeinsam mit dem Gemeindeteam St. Bonifatius den inhaltlichen Teil gestalten. Die dazu passende meditative Musik erklingt vom Chor Canto Allegro unter Leitung von Andreas Mölder.