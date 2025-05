Der 79-jährige Fahrer eines Hyundai Tucson soll am Freitag gegen 10.25 Uhr den Fahrer eines Mini Coopers gefährdet haben. Ein Zeuge teilte der Polizei den Hyundai Tucson mit, da der Fahrer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auffallen würde. Schon im Kreisverkehr Industriestraße/Eisenbahnstraße in Haagen sei der Fahrer des Hyundai ohne triftigen Grund im Kreisverkehr stehen geblieben. Danach fuhr er über die Eisenbahnstraße in die Lörracher Straße und im weiteren Verlauf in die Brombacher Straße. An der Einmündung zur Bärenfelser Straße habe der Fahrer des Hyundai die rote Ampel überfahren. Der Fahrer eines Mini Coopers, der von der Bärenfelser Straße nach rechts in die Brombacher Straße einbiegen wollte, habe eine Notbremsung einleiten müssen, um einen Zusammenstoß mit dem Hyundai zu verhindern. In der Gewerbestraße hielt der 79-jährige Fahrer an und konnte dort von der Polizei kontrolliert werden. Wegen des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Das Polizeirevier Weil am Rhein, welches die Ermittlungen führt, sucht nun den Fahrer des Mini Coopers, welcher womöglich gefährdet wurde. Der Fahrer des Mini Cooper soll eine Brille getragen haben. Er wird gebeten, sich beim Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 / 97 97 0, zu melden.