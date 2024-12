Lörrach: Angebliche Wunderheilerin mit Betrugsmasche unterwegs

Sie befand sich im Bereich der Turmstraße/Am Hebelpark und sei von einer unbekannten Frau auf Russisch angesprochen worden, ob man von dem Sohn der 66-Jährigen den Fluch wegnehmen solle. Die unbekannte Frau würde diese Fähigkeiten besitzen. Allerdings müsse man dazu das Bargeld der 66-Jährigen reinigen. Mittlerweile kam eine zweite Frau hinzu und schwärmte von den Fähigkeiten der „Heilerin“.

Geld in Tuch gewickelt

Zusammen mit den beiden unbekannten Frauen begab sich die 66-Jährige in die Raiffeisenstraße nach Hause und übergab den beiden Frauen ihr Bargeld. Die erste unbekannte Frau wickelte das Bargeld in ein Tuch und gab vor das Bargeld reinigen zu können. Nach der Reinigung übergab die Unbekannte der 66-Jährigen ein Tuch, in welchem sich allerdings nur Papierschnipsel befanden. Dies bemerkte die 66-Jährige aber erst später.