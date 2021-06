Lörrach Angebranntes Essen und Fehlalarme

Um 19.15 Uhr wurden die Abteilungen Brombach, Haagen und Hauingen zu einem piepsenden Heimrauchmelder nach Brombach alarmiert. Auch hier konnte schnell Entwarnung gegeben werden.

Gegen 19.48 Uhr kam es zum letzten Einsatz: Die Abteilung Lörrach wurde zu einem Wohnungsbrand in der Adalbert-Stifter-Straße alarmiert. Bereits beim Eintreffen der ersten Kräfte konnte eine Rauchentwicklung aus einer Erdgeschosswohnung wahrgenommen werden. Nachdem sich der Angriffstrupp über eine gekippte Balkontür Zugang zu der Wohnung verschaffte, stellte sich heraus, dass angebranntes Essen auf dem Herd der Auslöser für die Verrauchung war.

Die Bewohnerin der Wohnung, die sich schlafend in einem verrauchten Nebenzimmer aufhielt, wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Bei der Rettung bekam ein Feuerwehrmann einen Faustschlag durch die zu rettende Person in das Gesicht. Zu einer Verletzung kam es zum Glück nicht, so die Mitteilung.

Feuerwehrkommandant Manuel Müller, der einige Einsätze an diesem Tag als diensthabender Einsatzleiter begleitete, zeigte sich im Nachgang zufrieden über die Arbeit seiner Kameradinnen und Kameraden: „Besonders zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass alle Einsätze fast ausschließlich durch das Ehrenamt absolviert wurden.“ Ein so einsatzreicher Tag zeige immer wieder, wie wichtig das Ehrenamt in der Feuerwehr für die Stadt Lörrach sei, so Müller.