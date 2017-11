Lörrach Angriff in Unterführung

Lörrach. Die Lörracher Polizei ermittelt wegen eines Körperverletzungsdelikts, das sich bereits am Dienstag, 24. Oktober, zwischen 18 und 19 Uhr in der Unterführung am Hebelpark zugetragen haben soll.



Nach Angaben des Geschädigten sei dieser ohne Grund von drei Männern zuerst beleidigt und provoziert, dann körperlich angegriffen worden. Zunächst wurde er gegen eine Wand gedrückt und geohrfeigt. Als er sich zu wehren begann, erhielt er einen Schlag ins Genick, worauf er kurz sein Bewusstsein verlor. Es wurde eine leichte Gehirnerschütterung diagnostiziert, so die Angaben der Polizei.



Polizei sucht drei mutmaßliche Täter



Das Opfer beschreibt die Männer wie folgt: vom Aussehen her arabischer Herkunft und alle zwischen 18 und 25 Jahre alt. Einer soll breit gebaut sein, einen Vollbart und einen rasierten „Strich“ im kurzen Haar haben.



Der Zweite war schlank bis sportlich, etwa 1,85 Meter groß und hatte unter dem rechten Auge ein Muttermal. Seine schwarzen Haare waren nach hinten gegelt. Er trug eine Kette mit der palästinensischen Flagge.



Der Dritte, der von den anderen mit dem Vornamen „Achmed“ angeredet wurde, hatte am Kiefer einen schwarzen Strichbart. Er hatte Ringe in beiden Ohren, war mit einer schwarzen Lederjacke bekleidet und trug eine Baseballmütze.



Die Polizei sucht nach Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den drei Tätern machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07621/176 500 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

