Mindestens drei Personen haben sich in der Nacht auf Mittwoch gegen 2 Uhr auf offener Straße in der Innenstadt von Lörrach attackiert. Dabei wurde auch von einem Beteiligten ein Pfefferspray eingesetzt. Alle drei wurden verletzt, zwei vom Rettungsdienst versorgt. Ein Ehepaar im Alter von 29 und 42 Jahren und ein 40 Jahre alter Mann waren nach derzeitigem Kenntnisstand beteiligt, wie die Polizei mitteilt. Ein Passant soll noch vor Eintreffen der Polizei mäßigend eingegriffen haben. Die Ermittlungen zu dem genauen Ablauf des Vorfalls dauern an.