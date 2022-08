Lörrach Ankommen in einem neuen Leben

Überwältigt waren Kubig und Schill von der Hilfsbereitschaft der Bevölkerung: Ehrenamtliche kochten in den ersten Wochen für die Neuankömmlinge. Menschen brachten Lebensmittel und Hygieneartikel im Wasserwerk vorbei oder spendeten Geld. „Die Leute kamen ja mit nichts, nur einer kleinen Tasche.“

Shoik Schill unterstützt die ukrainischen Familien bei Arztbesuchen und Behördengängen: Bei der Registrierung im Rathaus, bei der Eröffnung eines Kontos und der Beantragung von Leistungen beim Jobcenter. Shoik Schill spricht Russisch, was auch die meisten Ukrainer verstehen. Auch beim Gespräch mit unserer Zeitung übersetzt sie. Sie verstehe diese Menschen, die vor einem Krieg geflohen sind, gut, sagt sie: In ihrer Heimat Armenien habe sie als Jugendliche in den 1990er Jahren selbst den Krieg um Berg-Karabach erlebt.

Wer Schill und Kubig zuhört, merkt, dass ein großes Netzwerk an Menschen und Organisationen hilft, den Flüchtlingen den Weg zu ebnen. So loben die beiden Frauen die Albert-Schweizer-Schule Lörrach, die Schulen in Grenzach-Wyhlen, die Kinder aufgenommen haben und die Gewerbeschulen in Lörrach und Rheinfelden, die Vorbereitungsklassen für sie eingerichtet haben.

Alexandra Kubig und Shoik Schill freuen sich, dass sie ein Vertrauensverhältnis zu den ukrainischen Familien aufbauen konnten: „Wenn etwas ist, dann kommen sie zu uns“, sagt Kubig. Dabei gehe es nicht nur um Behördengänge, sondern oft auch um Persönliches.

Dieses gewachsene Vertrauen wird auch in Zukunft vieles erleichtern. Nach sechs Monaten müssen die Familien nämlich beim SAK aus- und in eine eigene Wohnung umziehen. SAK-Geschäftsführer Jürgen Rausch erklärt die Rechtslage: Ukrainische Flüchtlinge dürfen sich in Deutschland und der EU zwar überall niederlassen. Wenn sie aber eine Unterkunft beziehen, die Landratsamt und Jobcenter bezahlen – so wie beim SAK – müssen sie diese nach sechs Monaten verlassen. Dann können sie in eine Anschlussunterkunft ziehen, die zum Beispiel die Stadt Lörrach bereitstellt, oder in eine Privatwohnung. Aber auch dann werde sie die Familien weiter betreuen, sagt Shoik Schill.

Liudmyla Seleznova und Victoriia Zinkova haben großes Interesse daran, dass für sie und ihre Kinder die nächsten Schritte in Deutschland gelingen: Ihre Söhne seien in der Vorbereitungsklasse ihrer Schule Klassenbeste, erzählt Victoriia Zinkova stolz. Sie selbst freue sich auf den Einzug in ihre neue Wohnung im September, den Sprachkurs und über den gerade erst erhaltenen Aufenthaltstitel für die kommenden 18 Monate.

Doch wie sehen beiden Frauen ihre Zukunft? Wollen sie in die Ukraine zurückkehren? Kurz wird es still. Dann sagt Victoriia Zinkova leise: „Wir leben mit dem heutigen Tag. Wir haben dort keine Zukunft und wir haben hier keine Zukunft.“