Zu Beginn der Veranstaltung gehen der katholische Pfarrer aus Lörrach, Joachim Giesler, und der evangelische Pfarrer aus Weil am Rhein, Michael Hoffmann, auf der Bühne in ein offenes Gespräch mit Schavan. In einem zweiten Teil wird die Autorin aus ihrem Buch „Pfingsten! Warum wir auf das Christentum nicht verzichten werden“ vorlesen. Im dritten Teil des Abends ist das Publikum gefordert, das Podium direkt anzusprechen, nachzuhaken und mitzureden. Dieser Teil wird moderiert von Gudrun Heute-Bluhm.