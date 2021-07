Lörrach Ansteckendausgelassen

Beim Publikum kam das bestens an, ebenso wie Kidjos eigene Songs, allen voran der sozialkritische Titel „Dignity“, mit dem sie auf ihrem neuen Album „Mother Nature“ neben der Naturschutzproblematik der schwarzen Selbstermächtigungsaktion „Black lives matter“ Tribut zollt. „Wir behandeln die anderen mit Würde, wir wollen mit Würde behandelt werden“ – wie immer, wenn Kidjo zwischen ihren Songs zum Publikum spricht, ist sie in ihren politischen Aussagen sehr deutlich. Angélique Kidjo singt auch auf französisch, etwa den bezaubernden Titel „Petite Fleur“, bei dem sie in einen feinfühligen musikalischen Dialog mit ihrem Bassisten tritt und ihre tiefe, warm rollende Stimme zur Geltung bringen kann. Der in fließendem Spanisch temperamentvoll vorgetragene Song „Sahara“ von Celia Cruz ist der Türöffner für eine ganz spezielle kubanische Note mit mehreren Stücken in Folge, die Kidjo diesem Lörracher Konzertabend verleiht.

Mit etwas wuchtigeren Rockklängen hatte im Vorprogramm die Sängerin Moonlight Benjamin aus Haiti auf den Konzertabend eingestimmt. Flankiert von zwei Gitarristen und prägnant unterstützt vom Schlagzeug hat die stimmgewaltige Sängerin, die heute in Frankreich lebt, einen eindrucksvollen Einblick gegeben in die von ihr selbst so bezeichnete Mischung aus Voodoo und Rock´n´Roll.

Mit Barfußtanz und Gebetsgesten setzte sie ihren Auftritt entsprechend in Szene, was nicht allen, aber doch den meisten Zuhörern gut gefiel.