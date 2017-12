Lörrach Antworten auf die Angst

Von Markus Greiß

Lörrach-Brombach. Der 21. März 2016 hat sich in das Gedächtnis von Oberstleutnant Peter Stangl eingebrannt. Bei seinem sechsten Auslandseinsatz gerät sein Konferenzhotel in Mali unter Beschuss von Islamisten. Die unbewaffneten Teilnehmer der Gesprächsrunde suchen Deckung und wissen nicht, ob sie den Tag überleben.

Wie gehen Menschen in verschiedenen Situationen mit Angst um? Um diese Frage zu ergründen, luden die Moderatoren Birgit Degenhardt und Tim Göbel neben Stangl auch Rechtsanwältin Angela Furmaniak, Fußballtrainer Ralf Moser und Jugendoffizier Stefan Gram zum Podiumsgespräch in den Werkraum Schöpflin ein.

Bei dem Angriff auf sein Hotel blieb Stangl glücklicherweise unverletzt. Doch die Angst nagte schwer an ihm, weshalb der Offizier – wie viele andere traumatisierte Soldaten – das Gespräch mit Bundeswehrpsychologen suchte. Zweifel an seinem Beruf hat er deshalb nicht, aber seine Ansage an die Jugend ist klar: „Heute muss man sich‘s sehr gut überlegen. Wer zur Bundeswehr geht, muss damit rechnen, in den Einsatz zu gehen.“

Mutig muss auch Rechtsanwältin Angela Furmaniak sein, etwa wenn sie Ultras des VfB Stuttgart mit ins Stadion begleitet und bei Konfrontationen mit der Polizei zwischen beiden Seiten vermittelt. Angst empfinde sie dann nicht, sagt Furmaniak. Sie sieht jedoch die Angst in den Augen der vermummten Fans und der Polizisten und versucht, die heikle Situation kommunikativ aufzulösen. Was Furmaniak aber besorgt, ist „die Entwicklung zu immer mehr Sicherheit“, die zu zunehmenden Einschränkungen der Freiheit führe. Sie würde sich im Zweifel für die Freiheit entscheiden.

Ralf Mosers Aufgabe als Kriminalpolizist ist es, sich für die Sicherheit der Bürger einzusetzen. Da die Einsatzsituationen oft nicht planbar sind, empfindet er manchmal eine „gewisse Furcht“. In seiner Nebentätigkeit als Fußballtrainer des FV Lörrach-Brombach hat er eher mit Versagensängsten seiner Spieler zu tun – etwa wenn es in einem wichtigen Relegationsspiel darum geht, den entscheidenden Elfmeter zu versenken. Da habe man als Spieler „mitunter Probleme, die Nerven in den Griff zu bekommen“.

Wenn Jugendoffizier Stefan Gram dieser Tage mit Schülern spricht, drehen sich ihre Fragen oft um die Konfrontation zwischen Donald Trump und Kim Jong-un. Gram versucht dann zu relativieren: „Es ist keine Situation, die aus der Geschichte besonders heraussticht.“

Die Gefahr eines Atomkriegs raubt offenbar keinem der Gesprächsteilnehmer den Schlaf. Die Bedrohung sei zwar da, aber „noch surreal“, meint Stangl. Und es sei etwas, das sich der eigenen Einflussnahme entziehe, wie Furmaniak bemerkte.