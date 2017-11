Lörrach Anwohner laufen Sturm

Der frühere Gaba-Firmenkomplex in Tumringen soll deutlich erweitert werden. Ein Bauantrag des Eigentümers liegt im Lörracher Rathaus vor. Dagegen regt sich allerdings erheblicher Widerstand.



Von Guido Neidinger



Lörrach. „Wir befinden uns noch ganz am Anfang des Verfahrens“, versuchte Claudia Sessler, Teamleiterin im Fachbereich Baurecht gestern auf Anfrage zu beruhigen und fügte hinzu: „Ob das, was jetzt beantragt ist, jemals realisiert wird, steht noch nicht fest.“



Beantragt wurde vom Eigentümer des früheren Gaba-Komplexes, der Company Center GmbH, der Neubau einer Logistikhalle, der Ausbau des Dachgeschosses von Halle eins, die Aufstockung der Hallen zwei und drei für Büroflächen und der Ausbau des Dachgeschosses von Halle vier für eine Hausmeisterwohnung.



Obwohl sich der Bauantrag erst in der Prüfung befindet, ist das Ausmaß der geplanten Erweiterung nach Einschätzung von Claudia Sessler „zu viel, das gibt der Bebauungsplan nicht her“.



Baurechtlich gesehen befindet sich das ehemalige Gabe-Gelände in einem reinen Gewerbegebiet. Allerdings grenzt dieses direkt an ein reines Wohngebiet an. Jenseits des Berner Weges wohnen zahlreiche Familien. Nur durch den Berner Weg und die dazwischen liegende Friedrich-Hecker-Straße getrennt, befindet sich das Seniorenzentrum Gevita. Lediglich ein Fuß-Radweg Richtung Wiese liegt zwischen weiteren Mehrfamilienhäusern und dem Bereich, in dem das Logistikzentrum entstehen soll.



Nur die Bewohner der Mehrfamilienhäuser wurden von der Stadtverwaltung über das Bauvorhaben offiziell informiert, nicht aber die Gevita oder die Anwohner des Berner Weges. Diese Art der Nachbaranhörung sei üblich, erklärte Claudia Sessler.



Das aber soll sich ändern. Nach der Vielzahl von Einsprüchen „werden wir in einer zweiten Runde den Kreis derjenigen, die wir anhören, deutlich erweitern“, versprach Sessler.



Sie bemühte sich ohnehin, den Ball zunächst flach zu halten. Parallel zur baurechtlichen Prüfung des Bauantrags auf dessen Machbarkeit durch den Fachbereich Baurecht der Stadt Lörrach seien die Fachbehörden beim Landratsamt eingeschaltet. Dabei gehe es unter anderem um die zu erwartenden Lärmemissionen. Schließlich grenze im vorliegenden Fall ein Gewerbegebiet direkt an Wohnbebauung. Und hier seien Grenzen, die für Wohngebiete gültig seien, einzuhalten. Dies gelte auch für die zu erwartende Zunahme des Fahrzeugverkehrs.



Dem Antragsteller wurde laut Sessler mitgeteilt, dass es Widerstand gegen das beantragte Vorhaben von Seiten zahlreicher Anlieger gibt.

Die geäußerten Bedenken sind erheblich. Das geht aus mehreren uns vorliegenden Schreiben ans Rathaus hervor (siehe nachfolgende Übersicht).



Befürchtete Nachteile

Massive Beschattung der Wohngrundstücke durch die geplante massive Aufstockung;

Verringerung der Wohnqualität und damit ein erheblicher Wertverlust der Immobilien an der Friedrich-Hecker-Straße und am Berner Weg;

Zunahme der Lärmemissionen durch vermehrten Lkw-Lieferverkehr, rangierende und parkende Lastwagen in dem ohnehin engen Berner Weg;

Erhöhter Parkdruck durch zusätzliche Büroflächen entlang der umliegenden öffentlichen Straßen und Parkflächen;

Wartende Lastwagen mit laufendem Motor und folglich mehr Lärm und Zunahme der Feinstaubbelastung;

Gefährdung der Fußgänger, insbesondere der älteren Bewohner des Seniorenzentrums Gevita durch unübersichtliche Verkehrssituationen und den stark zunehmenden Verkehr;

Behinderung des Luftaustauschs und bei Extremwetterlagen starke Sturmböen mit Gefahren durch Äste der Bäume auf den städtischen Grünflächen;

Sinkende Attraktivität des Seniorenzentrums Gevita mit zahlreichen zahlungskräftigen Bewohnern. Wörtlich heißt es in einem Schreiben an die Stadt: „Ich kenne die Preise und weiß, dass sich bei eben diesen Preisen gar mancher überlegen wird, ob er hier sein Alter in Gestank, Lärm und Lkw-Belastung verbringen will. Probleme der Gevita könnten nebenbei durch Steuerausfälle auch der Stadt Lörrach langfristig schaden.“

