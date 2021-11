Lörrach ARaymond bleibt optimistisch

Weil am Rhein. Aufgrund der großen Anzahl an Jubilaren und der aktuellen Corona-Situation fand die Veranstaltung unter 3G-Bedingungen mit viel Platz in der Festhalle in Schopfheim statt, heißt es im Nachgang in einer Pressemitteilung.

In seiner Begrüßung brachte Klaus Keller, Präsident des „Clubs der Jubilare“, zum Ausdruck, wie wichtig Traditionen bei ARaymond seien. Trotz Pandemie sei eine so wertschätzende Veranstaltung für die langjährigen Beschäftigten nicht gestrichen, sondern umgestaltet worden. „Die Turbulenzen im globalisierten Weltmarkt machen den vielen Kolleginnen und Kollegen deutlich, wie gut das Gefühl ist, im sicheren Hafen der „Chnopfi“ verankert zu sein“, so Keller.