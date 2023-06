Lörrach ARaymond und die Region: „Was hält, das hält!“

Mit den nationalsozialistischen Eroberungskriegen ab 1939 ändert sich alles. Carl Kapp, Bürovorsteher von Vortisch, pachtet den „feindlichen Besitz“, der 1941 dennoch faktisch enteignet wird. Für Wehrmachtsuniformen werden Anstecknadeln und Druckknopfkappen mit Hakenkreuz produziert. Vor allem aber müssen ab 1940 Befestigungsteile für Kriegsflugzeuge und Militärfahrzeuge hergestellt werden. Zusätzlich müssen tausende Kilo Rohmaterial Metall für die Waffenproduktion abgegeben werden. Bis zur Befreiung durch die Franzosen am 24. April 1945 bleibt die Firma fast unbeschädigt erhalten.

Der erneute Aufstieg

1945 übernimmt Familie Raymond wieder die darniederliegende Firma und Jean Perrochat erneut die Geschäftsführung. Unter Perrochat beginnt der schnelle Aufbau mit bereits 70 Beschäftigten 1949. Es ist beeindruckend, wie sich das französische Familienunternehmen für seine deutschen Beschäftigten einsetzt.

Perrochat setzt erfolgreich auf das Auto in der entstehenden Konsumgesellschaft. Kontakte zu Opel, Mercedes, VW und Auto Union werden geknüpft. Befestigungselemente aus Metall werden mit Lizenz aus den USA hergestellt. Werkzeugmacher und Ingenieure für eigene Entwicklungen werden eingestellt und entwickeln in der Folge viele Patente. Erste Erfolge werden mit Zierleistenklammern, Blech- und Federmuttern aus Metall erzielt. Zusammen mit der Einführung von Kunststoffmaterial gelingt ab 1957 der Durchbruch mit Schnellbefestigungselementen. Die Autoindustrie wird zum größten Kunden. Dazu kommen weitere Kunden aus anderen Branchen, darunter Hersteller von Haushalts-, Radio- und Fernsehgeräten.

In Lörrach werden von 1960 bis 1972 neue Gebäude für Lager, Versand, Montage, Werkserhaltung, Kantine und Kunststofffertigung gebaut. 1970 beschäftigt Raymond bereits rund 300 Mitarbeiter. Der Umsatz steigt von 44 000 DM in 1949 auf fast 20 Millionen DM bis zum Ende der erfolgreichen Ära von Jean Perrochat 1974.

Zweiter Standort in Weil

1974 übernimmt Gian-Carlo Camenisch die Geschäftsführung und Heinrich Overhoff die technische Leitung. Die Kontakte zur Autoindustrie und deren Zulieferanten werden ausgebaut, und der Vertrieb wird kundenorientiert neu organisiert. Die Produktpalette wird erweitert, und zusammen mit Grenoble werden weltweite Standorte und Aktivitäten entwickelt.

Auch Lörrach expandiert stark. Eine Abwasserreinigungsanlage und 1978 ein dreigeschossiger Produktionsbau am Gewerbekanal werden fertiggestellt. 1981 verlagert man aus Platzmangel den Versand einschließlich Lager in die alte Spinnerei Haagen. ARaymond platzt aus allen Nähten und plant seit 1979 im Hauinger Entenbad neu zu bauen. Als sich dagegen starker Widerstand aus dem benachbarten Wohngebiet regt, entscheidet sich ARaymond für einen Neubau im Rheinvorland mit Autobahnanschluss in Weil, hält aber am Gründungsstandort Lörrach fest.

Das ist Alain Raymond wichtig, der mittlerweile das Familienunternehmen führt. In Weil entsteht bis 1987 ein preisgekröntes Fabrikgebäude für Kunststoff-Fertigung und -Entwicklung. Entwicklung und Fertigung Metall sowie Verwaltung mit Geschäftsführung verbleiben in Lörrach.

Nach dem plötzlichen Unfalltod von Camenisch wird 1990 Dr. Klaus Körber Geschäftsführer. Das neue Logistikzentrum in Weil liefert ab 1992 „just in time“, um den Forderungen der Automobilindustrie zu genügen. Im Jubiläumsjahr 1998 kommt ein Erweiterungsgebäude für Kunststoff-Fertigung II und -Konstruktion dazu. Mittlerweile arbeiten rund 900 Menschen bei der 100 Jahre alten Firma – die Hälfte davon in Lörrach. Der Umsatz liegt bei fast 250 Millionen DM. Über 6000 verschiedene Artikel werden produziert. ARaymond kann sich auf dem umkämpften Zulieferermarkt einen Vorsprung durch den Bau immer komplexerer Systeme wie Scheibenwaschdüsen erarbeiten und damit für die Zukunft rüsten.

Soziale „Chnopfi-Familie“

Viele Familien arbeiten über Generationen bei der Chnopfi. Früh engagiert sich das Familienunternehmen ARaymond sozial. Schon 1902 wird den Beschäftigten morgens „eine warme Suppe gegen den geringen Preis von 5 Pfennig pro Portion“ angeboten. In den schwierigen Jahren 1914 bis 1945 wird versucht, die Arbeitsplätze zu erhalten. Schon früh gibt es einen Betriebsrat. Vor allem in den Hungerjahren nach 1945 kümmert sich der französische Betrieb unter Jean Perrochat vorbildlich um seine deutschen Beschäftigten. Ab den 50er Jahren wurde der Kantinen-Betrieb bei ARaymond eingeführt und bis heute weiter ausgebaut. Legendär waren die Chnopfi-Betriebsausflüge. Seit den 60er Jahren wurden aus der Belegschaft die Chnopfi-Kicker, -Kegler, -Schützengilde, -Band und weitere ARaymond-Vereine gegründet.

Auch Aus- und Fortbildung sind enorm wichtig und werden stetig weiterentwickelt. Hierfür wurde im Schöpflin-Areal in Brombach ein Ausbildungszentrum geschaffen, in dem heute 14 Ausbildungsberufe und sieben Studiengänge angeboten sind.

Gewappnet für die Zukunft

2012 übernimmt Jürgen Trefzer die Geschäftsleitung. Im selben Jahr entsteht ein dritter Standort in Eschbach durch Auslagerung der Schnellkupplungen, seit 2018 als selbstständige Tochtergesellschaft.

Nach der Verlagerung der Nachfertigung für Härten und Oberflächenbehandlung von Metallteilen einschließlich der Montage in 2002, entsteht ab 2015 in Weil für über 42 Millionen Euro ein hoch modernes Fabrikgebäude, in dem die Vorfertigung Stanzen und Biegen mit Rohmateriallager aus Lörrach zentralisiert wird. In Lörrach verbleiben Unternehmensleitung, Verwaltung sowie Vertrieb und Entwicklung Metall.

Mit der Erweiterung der Kunststofffertigung III wird 2018 auch die letzte Baulücke in Weil geschlossen und erstmals ein voll digital gesteuertes, fahrerloses Transportsystem für die Rohmaterial- und Behälterversorgung der Spritzgießautomaten eingeführt.

ARaymond arbeitet mit modernster Technik im Schichtbetrieb, und Produktionsprozesse werden voll digitalisiert. Umwelt- und Qualitätsstandards gehören zum Selbstverständnis. 1700 Mitarbeiter an den drei deutschen Standorten erwirtschaften 2022 einen Umsatz von rund 301 Millionen Euro.

Seit 2021 entsteht auf dem alten Areal in Lörrach für rund 40 Millionen Euro ein neuer Firmensitz mit einem „Center of Collaboration“. Hier werden Unternehmensleitung, Verwaltung, und alle Vertrieb- und Entwicklungsteams sowie die IT bis Anfang 2024 zusammengeführt. In einem zweiten Bauabschnitt werden das Ausbildungszentrum und der Prototypenbau untergebracht. Erhalten bleibt an der Teichstraße das Gründungsgebäude von 1898, das später zu einem öffentlichen ARaymond-Museum ausgebaut wird.